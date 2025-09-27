Vilket headset?! Trådlöst, ca 2000kr.
Hej alla!
Är ute efter att uppdatera mitt gamla headset, och tänkte gå trådlöst denna gång. Min budget är runt 2000kr, kan gå över lite om det går att motivera varför så att säga.
Mina önskemål är:
Bra ljud
Bra mick (måste inte vara klassledande men inte låta som i en plåtburk)
Gå att köra utan hörlursförstärkare (Ohm som bestämmer det va? Vet inte vad som är gränsen för att köra direkt på moderkortet)
Bra batteritid, men också smidig laddning, eller att de går att köra trådat om batteriet tar slut.
Är lite sugen på lurar med surroundljud, vet dock inte om det är en fördel jämfört med stereo, antar att det måste stödjas av spelet också?
Huvudområdet kommer vara spel vid dator.
De jag tittat på är:
Logitech G - PRO X 2 Lightspeed Wireless https://www.inet.se/produkt/6611233/logitech-g-pro-x-2-lights....
Fractal Design Scape https://www.inet.se/produkt/6306247/fractal-design-scape-dark
HyperX Cloud III S Wireless https://www.inet.se/produkt/6612465/hyperx-cloud-iii-s-wirele....
HyperX Cloud Alpha Wireless https://www.inet.se/produkt/6610598/hyperx-cloud-alpha-wirele....
Vissa sterero, vissa surround. Som alltid så tycker vissa att micken är bra och andra att samma mick är dålig, tänker att oavsett för det ju inte låta som en burk?
Finns det några åsikter eller inputs avseende dessa? Eller några jag har missat?
Stort tack för hjälpen!
Mvh, Dennis
Ett headset kommer alltid var en kompromiss på ljud och mikrofon men är smidigare samma med trådlösa ytterligare en kompromiss men ännu smidigare.
Kolla in mikrofon tester på tuben så får du en egen uppfattning om hur olika låter och vad du tycker är ok tycker de flesta nya brukar låta ok.
Surround ”finns inte” det är mjukvara och det kan du få till alla headset även om vissa kommer med licenser/app etc. så det hade jag inte låtit avgöra mitt val.
Jag har ett par som nu sällan används ett då jag gick tillbaka till trådat men mitt Corsair HS80 MAX har bra ljud och mikrofon bra batteri tid och höll det på att ta slut fungerar det under laddning. Fractal headset är nytt men ser ganska schysst ut men jag har ingen aning om hur det låter.
Beroende på vad du hade innan så tror jag alla du radat upp kommer göra dig nöjd att jag det perfekta ljudet är typ omöjligt så lycka till i jakten.
Vill du lägga lite mer kan jag rekommendera meze kabel med mikrofon och dubbla 3.5mm så kan du förvandla ett par hifi-lurar till ett headset använder mig av ett par hifiman arya och en Fosi audio k7 dac nu och det är riktigt najs.
