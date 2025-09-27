Vilket headset?! Trådlöst, ca 2000kr.

Hej alla!

Är ute efter att uppdatera mitt gamla headset, och tänkte gå trådlöst denna gång. Min budget är runt 2000kr, kan gå över lite om det går att motivera varför så att säga.

Mina önskemål är:

Bra ljud

Bra mick (måste inte vara klassledande men inte låta som i en plåtburk)

Gå att köra utan hörlursförstärkare (Ohm som bestämmer det va? Vet inte vad som är gränsen för att köra direkt på moderkortet)

Bra batteritid, men också smidig laddning, eller att de går att köra trådat om batteriet tar slut.

Är lite sugen på lurar med surroundljud, vet dock inte om det är en fördel jämfört med stereo, antar att det måste stödjas av spelet också?

Huvudområdet kommer vara spel vid dator.

De jag tittat på är:

Logitech G - PRO X 2 Lightspeed Wireless https://www.inet.se/produkt/6611233/logitech-g-pro-x-2-lights....

Fractal Design Scape https://www.inet.se/produkt/6306247/fractal-design-scape-dark

HyperX Cloud III S Wireless https://www.inet.se/produkt/6612465/hyperx-cloud-iii-s-wirele....

HyperX Cloud Alpha Wireless https://www.inet.se/produkt/6610598/hyperx-cloud-alpha-wirele....

Vissa sterero, vissa surround. Som alltid så tycker vissa att micken är bra och andra att samma mick är dålig, tänker att oavsett för det ju inte låta som en burk?

Finns det några åsikter eller inputs avseende dessa? Eller några jag har missat?

Stort tack för hjälpen!

Mvh, Dennis