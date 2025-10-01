Vilken dryck är ditt favoritspel? (Recensera med smak?)

En intervjuare frågade Shinji Mikami vilken typ av dryck som Resident Evil remake var. Mikami svarade öl. Kollegan nickade instämmande.

Först skrattade jag åt det, smak av ett spel ...

Men sen smälte jag det. Resident Evil remake måste vara öl. För det är ju inte juice, inte heller en färgglad Margarita eller vatten.

Och vatten vill nog inget spel vara.

Senast jag spelade Rocket League slogs jag av tanken; är det här smaken av energidryck som jag spelar?

Super Mario, dryck är hela spelserien? Var del är nog en egen smak. Super Mario Odyssey kändes som sprakande bubbel, nyfiket och vaket.

Final Fantasy VIII är Fanta då jag drack mig sockerhög på det första gången jag såg spelet. Det var hos en kompis och hans röda heltäckningsmatta var full av popcorn.

Breath of the wild var saké - avnjuts sakta medan man tar in varje nyans.

Vilken dryck är ditt favoritspel?

Kan man betygsätta med smak?