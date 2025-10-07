Datormus med utbytbart batteri
Hej!
Jag använder i dagsläget en Logitech G603 som börjar ge upp i både högerklick och scrollhjul och då den modellen inte längre säljs/inte heller verkar ha fått en uppföljare söker jag nu efter en ny men har svårt att hitta rätt i djungeln. Jag hoppas därför att det finns lite expertis att hämta här.
Kriterier:
Palm grip
Utbytbart batteri
Trådlös
Pris upp till 900kr men gärna så billigt som går
Välkänt märke
Skulle möjligtvis kunna funka om det fanns en dockningsstation med någon QI laddningsmöjlighet men helst lösa batterier så man kan byta snabbt om man glömt ladda.
De jag har hittat än så länge på egen hand är:
Razer Viper v3 Hyperspeed
Razer Basilisk v3 X Hyperspeed
Båda är dessvärre lite äldre modeller nu men bättre än inget.
Tacksam för tips.
Logitech har musmatta som laddar musen kontinuerligt. Men då är du såklart låst till den mattan så det kanske inte är ett alternativ.
https://www.logitechg.com/sv-se/products/gaming-mouse-pads/po...
Det ser attraktivt ut funktionsmässigt men priset blir alldeles för högt tyvärr.
Om inte vikten är ett problem så funkar Logitech G305 Lightspeed bra för sitt pris och den går att vikt reducera lite om man vill. Jag tyckte den var på tok för tung men annars gör den vad den ska.
Den kanske kan vara något, såg den i förbifarten innan men tyckte den såg för liten ut och mer anpassad för clawgrip, ska se om någon av de närmaste elkedjorna har någon framme så man kan känna på den.
Jag har själv en Razer Cobra Pro mus med utbytpart batteri. Jag upplever att med den här musen och de jag haft från bland annat logitech tidigare, så blir batteriet och därmed musen varm om man laddar den på en matta samtidigt som den används. (razer har en egen variant av den där musmattan). Så personligen föredrar jag Charging Stands med inbyggda magneter så man bara släpper dit musen när man går och lägger sig för kvällen.
Tex https://www.razer.com/eu-en/gaming-mice-accessories/razer-mou...
Men den stationen i sig är ganska dyr då den även innehåller en hyperpolling sändare för snabbare uppdateringsfrekvens för musen.
Du skriver att både scroll och knappar börjar ge upp. Att ha med sig är att orsaken att dessa ger upp beror oftast på att man har mekaniska switchar till dem. FJädern i dessa böjs med tiden tills man får dubbelklick symptom eller att de inte reagerar alls vissa klick.
Det finns alltså en poäng med att köpa en lite dyrare mus som har optiska switchar. De har inte samma problem som gamla mekaniska och håller betyyydligt längre. Har den även en optisk scroll så slipper man problem med smuts som stör scrollen i ett. Musen håller då betydligt längre innan man behöver köpa en ny.
Optiska Scroll hjul:
https://www.razer.com/eu-en/technology/razer-scroll-wheels
Optiska switchar:
https://www.razer.com/eu-en/technology/razer-optical-mouse-sw...
Här är den brevid en logitech superlight för jämförelse. Den är inte så liten men kanske bredare än vad den ser ut på produkt foton.<Uppladdad bildlänk>
Ja den ser ju ut att vara i ungefär samma storlek, lite lägre kanske när man tittar på andra bilder men kan nog funka ändå. Tack för tipset!
Bra input kring optik i möss, ska hålla ett öga på det för det hade verkligen varit trevligt om man kan få ut mer än bara 3 år ur en mus.
Kan inte hitta någon information kring utbytbara batterier i Cobra Pro musen, kan det ha varit en tidigare modell som hade det kanske?
Har Razer Basilisk v3 X Hyperspeed, kan rekommendera. Reser mycket i jobbet och har alltid med denna mus. Lätt och smidig att använda, lång batteritid. Dock tycker jag min Logitech G700 är skönare att hålla i.
Tack för input kring musen, det är värdefullt att få höra lite från ägare. Logitech g700 är nog mer lik min nuvarande i formspråket än Basilisk.