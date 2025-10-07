Datormus med utbytbart batteri

Hej!

Jag använder i dagsläget en Logitech G603 som börjar ge upp i både högerklick och scrollhjul och då den modellen inte längre säljs/inte heller verkar ha fått en uppföljare söker jag nu efter en ny men har svårt att hitta rätt i djungeln. Jag hoppas därför att det finns lite expertis att hämta här.

Kriterier:

Palm grip

Utbytbart batteri

Trådlös

Pris upp till 900kr men gärna så billigt som går

Välkänt märke

Skulle möjligtvis kunna funka om det fanns en dockningsstation med någon QI laddningsmöjlighet men helst lösa batterier så man kan byta snabbt om man glömt ladda.

De jag har hittat än så länge på egen hand är:

Razer Viper v3 Hyperspeed

Razer Basilisk v3 X Hyperspeed

Båda är dessvärre lite äldre modeller nu men bättre än inget.

Tacksam för tips.