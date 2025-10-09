Rock Band 4
Jag passade på att köpa Rock Band 4 + Rivals på min Xbox Series X innan det togs bort från butiken i helgen. Upptäckte också att det fanns ett antal låtpaket som var gratis så jag tog hem de också. Så låt efter låt började laddas ner, dock många fler än vad som rimligtvis borde ha ingått. När alla nedladdningar var klara insåg jag att i princip alla låtar som jag köpte till Rock Band 2 och 3 till Xbox 360 också laddades ner 😮
Förväntade mig absolut inte det, men nu har jag alltså strax över 700 låtar. Dock har jag inga instrument eftersom Microsoft bytte både trådlösa standarden och USB-standarden mellan Xbox 360 och Xbox One. Har alla instrument liggandes i källaren i bra skick, som är helt oanvändbara utan ett tillbehör som tillverkades I ytterst få exemplar och därför kostar skjortan nu.
Är det nån av er som har några instrument till Xbox One/Series X|S? Spelar/spelade ni mycket Rock Band/Guitar Hero?
Jagar Rock Band 4 nu till PS4, för fick nyligen nys om att det fungerar på PS5 med min dongel jag har liggandes samt mina PS3-gitarrer. Har även ps2 donglar och lite annat ligga men ingenting till Xbox tyvärr. Men jävlar vad roligt det är med guitar hero, jag kör mycket Clone Hero på datorn som jag kan rekommendera dig. Det finns mycket sätt att få gitarrerna att fungera på PC, all info finns här nere. Själv kör jag med en wii rockband gitarr eftersom jag hade en sådan dongel + gitarr. Satan va fläskigt det är!
https://wiki.clonehero.net/books/guitars-drums-controllers/pa...
Jag har svårt för Clone Hero/Guitar Hero-estetiken, föredrar Rock Band 😅 hade ju helst spelat på Xbox, men det kanske är smidigare på dator ändå. Med en har en dongel för att ansluta Xbox 360-kontroller till datorn, det kanske borde funka. Trummorna har kabel, har inte provat koppla dem till datorn.
Spelar Guitar Hero på PS2 med originalkontrollerna fortfarande. Det är kul!
En kompis hade Rock Band på PS2 och för honom laggade det ibland, bra att de tidigare spelen funkar bra 😊
Spelar fortfarande Guitar Hero 3 till Wii nån gång ibland. Kul att lira lite då och då.
Det är otroligt roligt! Ett tag i min ungdom drog jag ihop folk för Rock Band-kvällar nästan varannan helg, och spelade själv ofta och länge.
Det ser otroligt bra ut på en schyst CRT med RGB Scart och jag har inte märkt något problem alls. Det flyter verkligen.
Har bara spelat Rock Band någon kväll hos en polare, men fasen vad kul det var när man var ett helt band.