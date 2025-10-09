Jag passade på att köpa Rock Band 4 + Rivals på min Xbox Series X innan det togs bort från butiken i helgen. Upptäckte också att det fanns ett antal låtpaket som var gratis så jag tog hem de också. Så låt efter låt började laddas ner, dock många fler än vad som rimligtvis borde ha ingått. När alla nedladdningar var klara insåg jag att i princip alla låtar som jag köpte till Rock Band 2 och 3 till Xbox 360 också laddades ner 😮

Förväntade mig absolut inte det, men nu har jag alltså strax över 700 låtar. Dock har jag inga instrument eftersom Microsoft bytte både trådlösa standarden och USB-standarden mellan Xbox 360 och Xbox One. Har alla instrument liggandes i källaren i bra skick, som är helt oanvändbara utan ett tillbehör som tillverkades I ytterst få exemplar och därför kostar skjortan nu.

Är det nån av er som har några instrument till Xbox One/Series X|S? Spelar/spelade ni mycket Rock Band/Guitar Hero?