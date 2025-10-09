Expedition 33 utan goty nominering???
Ville bara ventilera att jag blir vansinnig över att Expedition 33 inte är nominerat för goty.
Så otroligt jävla korkat.
Tack för mig.
Till vilken GOTY-tävling är det inte nominerat? Låter ju minst sagt märkligt
Till vilken GOTY-tävling är det inte nominerat? Låter ju minst sagt märkligt
Golden joystick uteslöt det i flera kategorier. Låter kanske helt galet att göra en rant om det, men det spelet var som en frisk fläkt hos många och gjorde mycket för spelindustrin.
Golden joystick uteslöt det i flera kategorier. Låter kanske helt galet att göra en rant om det, men det spelet var som en frisk fläkt hos många och gjorde mycket för spelindustrin.
Aha, där är det ju nominerat 6 gånger.
Du har rätt i att det inte är nominerat till ”pc game of the year” eller ”console game of the year” men de riktiga GOTY nomineringarna utannonseras inte förrän 3/11 så du kan nog vara lugn, det lär ju vara med där med så många nomineringar i övriga kategorier
Vad är Golden Joystick 🙈
Det är bara den näst äldsta prisutdelningen för spelindustrin men den är bara 42 år gammal eller något
Aha, där är det ju nominerat 6 gånger.
Du har rätt i att det inte är nominerat till ”pc game of the year” eller ”console game of the year” men de riktiga GOTY nomineringarna utannonseras inte förrän 3/11 så du kan nog vara lugn, det lär ju vara med där med så många nomineringar i övriga kategorier
Ja det lär bli mycket ändå, det har du rätt i.
Men själva grejen är att det inte blev nominerat, det stör mig något så otroligt mycket. Vet inte riktigt varför heller haha.
Vad är Golden Joystick 🙈
Word
Ja det lär bli mycket ändå, det har du rätt i.
Men själva grejen är att det inte blev nominerat, det stör mig något så otroligt mycket. Vet inte riktigt varför heller haha.
Jag vet inte om du missförstod mig, de nominerade till GOTY är inte utannonserade ännu utan det kommer 3/11.
PC Game of the year och console game of the year räknas inte som riktiga GOTY utan det riktiga heter ”Ultimate GOTY”
Du kan läsa mer här
Jag vet inte om du missförstod mig, de nominerade till GOTY är inte utannonserade ännu utan det kommer 3/11.
PC Game of the year och console game of the year räknas inte som riktiga GOTY utan det riktiga heter ”Ultimate GOTY”
Du kan läsa mer här
Jag trodde att alla kategorier var utannonserade redan, nu förstår jag vad du menar, då får man hoppas att det blir nominerat till GOTY period, utan underkategorier:)
Jag trodde att alla kategorier var utannonserade redan, nu förstår jag vad du menar, då får man hoppas att det blir nominerat till GOTY period, utan underkategorier:)
Jag kan sätta min förstfödda på att det kommer vara nominerat där 😁
Jag kan sätta min förstfödda på att det kommer vara nominerat där 😁