Så det som inte fick hända hände, datorn har pajat! Hjälp!

Så jag har en gammal lga1150 intel 4790k med vattenkylning till. Problemen började som så, att den av mina 3 ssd med windows på gick åt tillslut. Normalt bootar jag bara med min win11 usb och fixar allt kvickt, men denna gång gick inte det. Och sedan började cpu låta som satan, jag har tippat den hit och dit för att försöka få bort eventuella bubblor, skruvat åt osv, men inget resultat.

Hur jag än gör blir det nu cpu overheat (så var det inte första gäng reboots), redan i lr innan bios, vilket jag aldrig sett förr. Plus att jag inte lyckas boota från usb, lr köra repair lr något alls direkt. Jag är för färsk för att veta vad som faktiskt är fel, och jag är långt ifrån ekonomin som krävs för att lämna in datorn, i värsta fall har något i moderkortet pajat, ramen är ok vet jag, cpu Tror jag är ok, men jag saknar stockfläkten då jag flyttat typ 6 ggr sen jag köpte den.

Jag behövs proffshjälp, alternativt nytt moderkort, men min dator är som sagt rätt gammal då jag har ddr3-minnen i tror jag. Just nu får jag inte igång datorn alls, och det enda jag har till min hjälp är kylpasta, som jag nyss köpt och ännu inte lyckats testa. Jag har byggt datorn själv och har en aning om hur man gör, men jag har ännu inte testat ta loss hela cpu och lägga ny pasta. jag har såklart panikångest på det hela å blir extremt darrig vid minsta försök att fiffla, det hjälper ej! så det drar ut lite på tiden.

Det som behövs om jag inte lyckas är nytt moderkort och cpu+fläkt, och ny ram om över ddr3 krävs. Och sedan det med att den vägrar boota från usb, vad kan det bero på? Allt detta nytt för mig då jag haft tur och allt funkat felfritt hela mitt liv fram tills nu. Har vi någon hjälte i Stockholm som kan hjälpa tro? Allt är värt ett försök just nu. Jag bor i Södertälje.

mina totala stats är

intel 4790k, 16gb ddr3 corsair ram, asus maximus vi hero moderkort, samt ett par ssd å en geforce 1070. och det enda jag kan testa själv just nu är att montera om cpu med ny kylpasta, måste bara vänta in stadig hand för det.

Bor du i sthlm och är pro? har du lust att hjälpa en fellow gamer? Bara å säga hej