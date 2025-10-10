Kan inte spela Battlefield 6 (BF6)
Hej Alla,
Hängde på FZ-streamen tidigare ikväll, och det gick ju bra. 😊
Men jag lyckas inte starta nåt spel själv. Hör rykten om att EA har problem, men hittar ingen källa.
Jag har köpt Phantom edition som jag förinstallerat. Så fort jag vill starta nåt tycker "programmet" att jag ska köpa speldelar.
Nån annan som har samma sits? Bara så jag vet om det bara är jag, några eller alla.
Jag orkade inte vänta. Är det så få på FZ som spelar BF6 och/eller bryr sig?
Iaf jag har återaktiverat mitt gamla konto på Twitter.. X,och där står det: https://x.com/BattlefieldComm/status/1976711820640457139