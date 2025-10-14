Spelbokhylla 2025
Städade nyligen lite i "bokhyllan" och det känns skönt att få bort allt småkrafs som låg där och döljde spelen Men jag ska nog flytta "James Pond 2: Robocod"-samlingen till sovrummet och fylla bokhyllan med andra spel istället, ska också försöka få bort alla böcker även om dom flesta är spelrelaterade 😅
Har ingen bild från tidigare men så här ser det ut nu:
◍◯◍ AMD Ryzen 7 3700X 3.6 GHz ◍◯◍ Gigabyte RTX3080 10GB V2 ◍◯◍ Gigabyte X570 UD
◍◯◍ Kingston Fury 64GB (2x32GB) DDR4 3600MHz CL18 ◍◯◍ Corsair HX750i 750W
◍◯◍ Logitech G915 TKL Tactile ◍◯◍ 2x Samsung 870 QVO 8TB ◍◯◍ be quiet! Silent Base 601
◍◯◍ Sony 65" KD65XH9005 ◍◯◍ Audio Pro A36 ◍◯◍ Windows 11
◍◯◍ C64, Atari ST, Nintendo Switch, Archimedes, Amiga, ZX Spectrum, PSP, Amstrad CPC, Dreamcast.. etc