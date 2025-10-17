Världens bäst spel-låt: Grupp J - elimineringsomgången!

Oj oj oj! Grupp J, tätaste gruppen hittills.

Vi har i nuläget tre låtar på samma poäng och det går inte att med inbördes möten särskilja dem heller.

Så här kommer en extra omgång, där två låtar går vidare, och en åker ut.

Röstningen är öppen från och med nu tills på söndag 19/10 kl 21:00.

Lyssna igenom alla låtarna, det går bara att välja en.

Den låt med minst antal röster kommer att elimineras.

Skulle det bli oavgjort mellan alla tre, så ja, då får vi hitta på nåt...

De aktuella låtarna är:

The Rebel Path - Cyberpunk 2077

Leaving Earth - Mass Effect 3

Go Down - Unreal Tournament