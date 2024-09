"En känsla av något som gått förlorat"

Vad är det som pågår? Har Mike ändrat åsikt efter helgen? Gillar han inte Astro Bot längre? Nej, nej och åter nej. Det handlar snarare om ett djupare problem – ett tecken på något större. På planeten "Crash Site" där alla räddade bottar samlas förväntas deras närvaro väcka glädje och minnen. Och det gör de – men ändå finns det en underliggande känsla av något som gått förlorat. Det är som en kyrkogård över outnyttjad potential som lämnar en bister och lite tråkig eftersmak.

Förlorade möjligheter: Sly, Ape Escape och Jak and Daxter

Ta Ape Escape. Den tidsresande apjakten som gjorde Dualshock (bokstavligen) till ett måste. Det är en pigg spelserie som har potential att blomma ut på nytt. Vi har sett hur framgångsrika remakes av klassiska spel kan vara, så varför inte ge Ape Escape en chans till en modern comeback? Eller vad sägs om Sly Racoon? Tänk om Sucker Punch återvände och byggde vidare på den tjuvaktiga tvättbjörnens äventyr. Ett modernt Sly skulle kunna bli något alldeles speciellt – en blandning av charm, äventyr och innovation som dagens spelvärld behöver.

Jak, var är du?

Och så har vi Jak and Daxter. När vi pratar om cineastiska äventyrsspel, är Naughty Dog utan tvekan mästare i sin klass. Men istället för att fortsätta i den realistiska linjen med serier som The Last of Us, skulle det vara spännande att se dem återvända till sina rötter med Jak and Daxter. Kanske kan de skapa något nytt och annorlunda, något som bryter sig loss från de verklighetstrogna öden som vi nu förväntar oss av deras spel.

FPS-världens tystnad: Killzone och Resistance

Killzone är i min mening ett av de bästa FPS-spelen som någonsin gjorts. Även om Killzone: Shadow Fall kanske inte höll samma nivå, är det svårt att förneka den smutsiga, krigshärjade värld som Killzone 2 och 3 skapade. Länge har det varit tyst. Skulle jag vilja se Guerrilla Games återvända till den världen och skapa ett nytt spel? Absolut. Helst i går. Och när vi ändå är inne på FPS-spel, vad hände egentligen med Resistance från Insomniac? Det är ytterligare ett exempel på en spelserie med stor potential som tynat bort. Det skulle vara spännande att se den återvända, särskilt med den tekniska utvecklingen som skett inom FPS-genren de senaste åren.

Insomniacs Resistance saknas av många.

Låt oss prata om live service-elefanten i rummet

Här är kärnan i problemet: Sony, och många andra stora spelutvecklare, verkar ha fastnat i en tanke om att live service är framtiden. Men vi har sett flera exempel på att det inte alltid fungerar. Ta det monumentala fiaskot med Concord som ett exempel. Ett klart bevis på att affärsmodellen inte rymmer hur många spel som helst, oavsett alla tondöva beslutsfattare som påstår motsatsen. Bättre idéer krävs. Det hedrar Sony att de vågade bromsa live service-spelet som skulle bygga på The Last of Us.

"Vi behöver inte fler live service-spel utan slut"

Live service-spel har ofta en tendens att förlora den kreativa kärnan i jakten på ständiga uppdateringar och mikrotransaktioner. Vi ser det gång på gång – spelen tappar berättarfokus och innovation till förmån för att skapa en ständig inkomstström. Och spelarna tröttnar. Vi behöver inte fler live service-spel utan slut, utan snarare genomtänkta, kompletta upplevelser.

Astro Bot har visat att det finns en hunger efter spel som inte tar sig själva på för stort allvar. Allt behöver inte vara mörkt och dystopiskt. Det behöver inte vara fyra nyanser av brunt och en historia som är anpassad för en tv-serie i 10 delar. Spelvärlden behöver variation. Visst, inte alla spel måste vara pastellfärgade plattformsspel, men vi måste kunna hitta en balans mellan mörker och ljus, mellan allvar och lekfullhet.

Hej då, Concord. Vi kände dig knappt.

På Sonys kyrkogård finns det gravar som definitivt är värda att gräva upp. Det är dags att Sony inser att deras gamla spelserier har ett värde som går bortom nostalgins rosaskimrande glasögon. Dessa serier kan fortfarande vara relevanta idag, men då behöver de utvecklas med kärlek och respekt för det som gjorde dem bra från början.

Så, Sony, det är dags att dra öronen åt sig. Börja inventera era spelskatter och överväg vilka av dem som kan blåsa nytt liv i spelvärlden. Lär er från misstag, som med Concord, och förstå att inte alla spel behöver bli live service-monster. Ge oss istället de spelupplevelser vi längtar efter – meningsfulla äventyr, spänning och glädje.

Och till dig, kära läsare, har jag en fråga: vilken storstilad återkomst vill du se från Sony?