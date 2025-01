Det tycks pågå någon sorts tävling i att predika hur usla Ubisoft är. Snart sagt varje gång företaget eller dess spel kommer på tal raljerar några kring kassa spel, dåliga beslut och sjunkande aktiekurs. "Hoppas de går under, de har ju ändå aldrig gjort några bra spel...", typ.

Senaste exemplet kom vid Assassin's Creed Shadows-förseningen nyligen, där det fick 20 mars som nytt releasedatum. Det är årsdagen för saringasattacken i Tokyos tunnelbana 1995, ett fruktansvärt terrordåd som dödade ett tiotal och skadade tusentals vanliga människor. Onekligen ett olyckligt val av datum.

Shadows släpps i mars.

Redan innan stod Ubisoft i skottgluggen. De har kritiserats för saker som kasst arbetsklimat, spelkaraktärernas ursprung och kön, spelens kvalitet, med mera. Nu såg Youtubers och andra som lever på dystopiska krigsrubriker ännu en chans att versalt förfasa sig över företagets uselhet. Och de tog den.

Men jag håller inte med. Det är klantigt att släppa spelet just den dagen, men inte ett skäl att måla upp företaget som nån sorts monstrositet. Det gör verkligen inte allting rätt, men alla gör misstag. Och framförallt är det Japans sak att bedöma vad som är okej att göra i Japan – inte vår. Att sitta och gapa på nätet om vad som är rätt och fel i en kultur många av oss på sin höjd är flyktigt insatta i känns inte direkt som att respektera kulturen i fråga.

"Ett av branschens mest kreativa storföretag"

Det är märkligt att Ubisoft blivit slagpåse, för de är faktiskt ett av branschens mest kreativa storföretag. Vänta – skjut inte ner mig än! Ja, jag vet mycket väl att de mjölkar sönder sina serier med på tok för många releaser, till exempel Assassin's Creed, Far Cry och Just Dance. Och jag håller med: kvalitén är ibland diskutabel, vilket den ju tenderar att bli när kvantiteten får svängrum. Men – få spelföretag släpper lika konsekvent nya varumärken. Även om de inte alltid revolutionerar med nytänk så tenderar nya spel att ha lite mer kreativt svängrum än uppföljare.

Cirka det senaste decenniet har Ubisoft släppt The Division, Avatar, Immortals Fenyx Rising, The Crew, Star Wars Outlaws, Skull and Bones, Mario + Rabbids, Riders Republic, Steep, Watch Dogs, Roller Champions med flera.

Hur mycket nytt har Blizzard gjort under den tiden? Bethesda, EA, Bioware, Rockstar…?

Mario + Rabbids – genuint bra Switch-spel från Ubisoft.

"En flock friska franska chansningar"

Allt Ubisoft gör blir inte bra. Det vilar en air av massproduktion kring en hel del, och jag tar hellre färre men mer välgjoda spel än det omvända. Men sökandet efter något nytt finns där, och i ljuset av en storspelsbransch full av säkra uppföljare ser jag mer än gärna en flock friska franska chansningar vid sidan om dessa, även om de inte alltid är värda att köpa. De försöker åtminstone.

Om vi ska få nyskapande spel måste vi tillåta utvecklare att dels göra fel ibland, dels att göra spel med innehåll du inte gillar. Alternativet är fler själlösa kloner utan tuggmotstånd och med siffra i titeln.

Slutligen: 20 mars är "Internationella glädjedagen". Någon som sett en upprörd video om hur okänsligt det är att släppa ett våldsspel just den dagen?