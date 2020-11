Att det gått väldigt (väldigt!) bra för Nintendo och Switch-konsolen under 2020 är knappast någon nyhet. I augusti nåddes vi av beskedet att Switch passerat 60 miljoner sålda exemplar, och nya siffror från den japanska speljätten understryker succén. Halvåret som tog slut 30 september resulterade i en vinstökning med 209 procent jämfört med samma period i fjol.

Mellan april och september sålde man cirka 12,5 miljoner konsoler. En ökning med 81 procent jämfört med fjolåret. Switchen har nu sålt i 68,3 miljoner ex och passerar därmed legendaren NES (61,91 miljoner). Till nästa Nintendokonsol på topplistan är det en bit (Wii med 101 miljoner), men om ryktena gällande en 4K-Switch stämmer kanske det är frågan om när snarare än om.

Mer skryt: Super Mario 3D All-Stars sålde i 5,21 miljoner exemplar på tolv dagar (men så säljs det också under begränsad tid). Det mycket karantänkompatibla Animal Crossing: New Horizons fortsätter segertåget. 26 miljoner gör att det bara har Mario Kart 8 Deluxe framför sig (29 miljoner) i Switch-sammanhang, och därmed storheter som Mario Odyssey och Zelda: Breath of the Wild bakom sig. Ring Fit Adventure har sålt 5,8 miljoner (på tal om karantänkompatibelt).