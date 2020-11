Att HBO haft planer på att göra TV-serie av The Last of Us har vi vetat sedan början av året, och nu har de officiellt meddelat att serien är beställd och att produktionen kan börja på allvar. TLOU-pappan Neil Druckmann kommer skriva manus och agera exekutiv producent tillsammans med Craig Mazin, som bland annat jobbat med Chernobyl (TV-serien, inte kärnkraftverket). Till hjälp har de Carolyn Strauss från HBO, som också har jobbat med Chernobyl såväl som Game of Thrones.

Det har sagts att TV-serien ska vara en tolkning av det första spelet, vilket stärks av följande sammanfattning av handlingen:

Berättelsen äger rum tjugo år efter att den moderna civilisationen förstörts. Joel, en härdad överlevare, anlitas för att smuggla Ellie, en 14-årig flicka, ut ur en förtryckande karantänzon. Vad som börjar som ett litet jobb blir snart en brutal, hjärtekrossande resa där de båda måste färdas genom USA och förlita sig på varandra för att överleva.

Vi har ingen aning om när serien kan tänkas släppas, men med tanke på den rådande situationen i världen kan det nog dröja ett tag innan de ens kan börja filma.