I slutet av förra året blev det klappat och klart att HBO beställer en tv-serie baserad på The Last of Us. Naughty Dogs Neil Druckmann kommer själv att skriva manus och tillsammans med Craig Mazin (Chernobyl) ha rollen som exekutiv producent. Även HBO:s Carolyn Strauss (Chernobyl, Game of Thrones) är inblandad.

Nu sällar sig ännu ett namn till gänget – den ryska regissören Kantemir Balagov har anlitats för att styra pilotavsnittet i hamn. Detta efter att svensken Johan Renck tvingats hoppa av på grund av krockar i schemat. Balagov har prisats för filmerna Closeness och Beanpole.

The Last of Us kommer att ha originaletspelet som underlag, och vi får precis som i spelet följa Joel och Ellie på deras resa genom ett USA efter katastrofen.