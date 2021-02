Vi visste väl i princip att det skulle hända efter alla rykten och läckor, men det gjorde det inte mindre trevligt att se utannonseringstrailern för Diablo 2: Resurrected under nattens Blizzcon.

Huruvida vi ska kalla det för en remaster eller remake är lite oklart, för även om det använder Blizzards nya 3D-spelmotor så ska det i grunden vara samla gamla kod som får allt att ticka. Och utöver sagda 3D-grafik kan vi givetvis även se fram emot 4K-upplösning, högre bilduppdatering, remastrat ljud och garanterat lite andra nymodigheter.

Som grädde på moset kommer vi kunna skifta mellan den gamla och nya grafiken för att verkligen kunna njuta av/förarga oss över förändringarna. Utöver det har de inte pillat på särskilt mycket, bortsett från att lägga till en delad loot stash för alla ens karaktärer samt auto-looting. Äger du spelet på flera plattformar kan du dessutom lira med samma karaktärer på dem, men det är inte helt klart vilka plattformar detta kommer inkludera.

Spelet ska släppas någon gång under 2021 till PC, Nintendo Switch, Playstation 4/5, Xbox Series X/S och Xbox One – Xbox One listas inte i trailern eller på den officiella webbplatsen, men nämns däremot i ett officiellt blogginlägg.

