Om det blir ett Days Gone 2 eller inte står skrivet i stjärnorna. Oavsett vilket har utvecklaren Bend Studio påbörjat ett nytt projekt som inte är den av vissa efterlängtade uppföljaren. På Twitter skriver företaget att det rör sig om ett helt nytt varumärke.

De ger inte minsta antydan om vad det kan röra sig om. Men företagets tidigare meriter är bland annat två Uncharted-sidospår, ett Resistance till PSP och en handfull smyg-shooters i Syphon Filter-serien. Om vi ska våga gissa något utifrån det så är det möjligen på ett actionäventyr i tredjepersonsvy.

Sony ska enligt uppgift ha sagt nej till idén om ett Days Gone 2 från Bend. Orsaken ska ha varit att första spelet trots en del riktigt höga betyg och hyllningar från många spelare stannade på blott mellanmjölksfeta 71 av 100 i snittbetyg hos samlingssiten Metacritic. Möjligen hade Sony spel som Uncharted 4, God of War, Bloodborne, Spider-Man och Horizon Zero Dawn som måttstock, och då blir det tufft för de flesta.