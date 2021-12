Under året har det haglat in rykten om att Quantic Dream – som bland annat gjort Heavy Rain och Detroit: Become Human, jobbar på ett eget Star Wars-spel. Under Game Awards undanröjdes alla tvivel i och med utannonseringen av Star Wars Eclipse.

Dessvärre inkluderade den inget gameplay, men vi får åtminstone en uppfattning av tonen, som tycks dra åt det mörkare hållet. Många olika miljöer visas upp, även om vi givetvis inte ska anta att vi faktiskt får besöka dem alla. Precis som det tidigare har ryktats ska utspela sig under Hight Republic-eran, och Quantic utlovar flera spelbara karaktärer och att spelet ska kunna "spelas på flera olika sätt".

Vi har inget släppdatum och inga planerade plattformar. Enligt den officiella webbplatsen befinner det sig tidigt i utvecklingen, så vänta er inget släpp inom en nära framtid.