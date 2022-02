Scifi-skräckisen Chernobylite släpptes förra året till ett hyfsat mottagande efter en tid i early access. Då var det dock bara last gen-versioner av spelet som var tillgängliga, och nu har utgivaren All in! Games meddelat att en putsad next gen-version är på väg.

Denna mer avancerade version kommer inte bara till Xbox Series-konsolerna och Playstation 5, utan även till pc. Äger man redan spelet på last gen eller pc så kommer den nya versionen som en gratis uppgradering, så man behöver inte pröjsa extra eller köpa spelet igen.

Den nya versionen kommer att lägga till ray tracing-effekter, nya grafikprofiler som prioriterar upplösning eller detaljrikedom och Dualsense-funktionalitet, för att ta några exempel. Släppet sker den 21 april och sammanfaller även med uppdateringen Blue Flames, som bland annat lägger till nya aktiviteter och ett armborst utan kostnad, såväl som ett "innehållspaket" man får pröjsa för.

Vill man testa spelet så finns det en demo på Steam.