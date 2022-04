Meningarna om Songs of Conquest från Göteborgsbaserade Lavapotion gick verkligen isär när vi skrev om det i slutet av förra året. Vissa tyckte att det var en otroligt häftig hommage och vidareutveckling av Heros of Might and Magic, medan andra tyckte att de hämtat lite väl mycket inspiration.

Hur som helst är det early access-dags den 10 maj, och det firar Lavapotion med en ny trailer där de går igenom allt möjligt om spelet. Det finns till exempel fyra olika fraktioner att spela som, och de inkluderar en instabil allians mellan magiska skogsvarelser och riddare vid namn Arleon; träskvarelserna i Rana; de makttörstande svartkonstnärerna i Loth; och de rika köpmännen i Barya.

Vid early access-släppet kommer det att finnas två kampanjer att spela igenom såväl som multiplayer – både lokalt och över internet – och en kartredigerare, även om den inte är helt färdigutvecklad. Spelet har redan varit under utveckling i fem år och Lavapotion tror att det kommer att förbli i early access i runt ett år.