Knappt har vi återhämtat oss från incestbuggen när nästa bombnedslag från Sims 4-världen slår ner. Spelet ska bli free-to-play, och det med start i oktober. I ett inlägg skriver EA att de har sett miljontals spelare släppa lös sin kreativitet i The Sims under årens lopp och att de nu ser fram emot att välkomna ännu fler genom att göra The Sims 4:s basspel tillgängligt för alla utan kostnad från och med 18 oktober.

Det gäller alltså versionerna av spelet på pc, Mac, Playstation 4/5, Xbox One och Xbox Series X/S. De lovar även att de är fortsatt engagerade i att släppa nytt material till spelet och kommer att släppa fler paket, kit och "Delivery Express Drops" även i framtiden. Vidare kommer EA Play- och EA Play Pro-prenumeranter att få tillgång till flera expansionspaket när grundspelet blir free-to-play.