Overwatch 2 släpptes för ett par dagar sedan, och riktigt tursamma spelare har faktiskt kunnat spela det. De sedvanliga serverstrulen som visar sig vid de flesta släppen av onlinespel har nämligen varit närvarande, och därtill säger Blizzard att spelet utsatts för DDoS-attacker. Nu har Blizzard gått ut och bett om ursäkt för släppet, som de säger inte lever upp till spelarnas eller deras egna förväntningar.

Angående att faktiskt komma in i spelet säger de att de uppdaterat en server för att göra själva inloggningen mer pålitlig, och de jobbar på ytterligare en uppdatering som ska minska risken för att bli nedkopplad när man väl kommit in i spelet. De nämner dessvärre inget om att öka serverkapaciteten, så vänta er fortsatta köer under populära timmar på dygnet.

När det kommer till föremål som saknas i spelet så säger de att hälften av fallen beror på att spelarna i fråga helt enkelt inte genomfört processen för att sammanfoga sina Overwatch- och Overwatch 2-konton, vilket delvis orsakas av en saknad uppmaning om att göra det på vissa konsoler. För den andra hälften är det för att överföringen dröjer lite, men de försäkrar att inga föremål eller data gått förlorade.

Avslutningsvis tar de upp det lika delar kritiserade som uppskattade beslutet att kräva SMS-verifiering för alla konton, och som i många fall kräver att man har ett telefonabonnemang snarare än kontantkort. Vissa anser att detta utesluter personer som inte har råd att ha ett löpande abonnemang, varav vissa har spelat första Overwatch i flera år.

Som svar på detta har Blizzard nu beslutat att ta bort telefonkravet för alla som spelat Overwatch sedan 9 juni 2021. Dessa spelare ska kunna lira Overwatch 2 (eller åtminstone ställa sig i kö för att försöka komma in) med start 7 oktober, alltså i morgon, om allt går som planerat.