Den otroligt omtyckta mangan och animén One Piece ska återigen bli till spel i form av One Piece Odyssey. I utannonseringstrailern fick vi se en väldigt färgsprakande värld och karaktärer som är förlagen trogen, och i efterhand har det även avslöjats att det vankas turordningsbaserade strider.

Nu har vi fått en ny trailer som inte fokuserar på något speciellt, utan ger oss små smakprov av de olika saker som spelet har att erbjuda. Den utspelar sig i riket Alabasta och visar de olika karaktärerna i stråhattsgänget när de utforskar den bergiga ökenregionen, kastar sönder fågelbon och spöar en och annan jätteskorpion.

One Piece Odyssey ska släppas den 12 januari 2023 till Playstation 4/5, Xbox Series X/S och pc. Please look forward to it.