Ett spels värde kan mätas på en rad olika vis, och vi har redan konstaterat att Nathan Drakes pc-debut, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, fått strålande betyg. Det verkar emellertid inte som att spelet fått en lysande start. Åtminstone inte om vi går till helgfärsk Steam-statistik.

Går vi till de tidiga spelartopparna för Days Gone, Horizon Zero Dawn, Spider-Man och God of War hamnar vi på (tack, VGC) 27 000, 56 000, 66 000 respektive 73 000. God of War har alltså presterat bäst. Och värst? Tja, helgens Steam-topp för Uncharted landade på 10 851 (via SteamDB).

Det ska tilläggas att samlingen i samma veva släpptes via Epic Games Store. Och att releasen inte var lika stark som i tidigare fall kan ha fler orsaker. I längden kanske pc-Uncharted blir en vinnare?