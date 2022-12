Rollistan i Crime Boss: Rockay City går inte av för hackor – åtminstone om man inte har något emot kändisar av lite äldre årgång, som Chuck Norris, Kim Basinger, Danny Glover och Vanilla Ice. Utannonseringstrailern visade inget direkt gameplay, men Fredrik siade att inspiration kanske hämtats från Payday.

Och visst är det så, vilket är tydligt i den sex minuter långa gameplay-video som nu släppts. Videon visar en stöt mot en bank där målet för de fyra spelarna är att ta sig in i ett valv och sno ett par stora statyer. De tar sig in via taket och måste på vägen titta in i kontrollrummet.

Det börjar tyst och man tycks kunna göra tre misstänkta saker innan man blir upptäckt. När man spränger en dörr kan dock inte ens de halvblinda vakterna i banken låtsas som att det regnar längre, och poliser börjar välla in.

Sedan måste man på Payday-maner vänta på att en borr tar sig genom valvdörren, varpå statyerna rullas ut för att hissas upp av helikoptrar. Därefter flyr kvartetten genom tunnlar, med lite extra bling som de plockat på sig från valvet.

Spelet ska även kunna liras solo, och det snackas även om att man måste konkurrera med andra aspirerande brottssyndikat om territorier, men exakt hur detta kommer att ske rent spelmekaniskt vet vi inte än.

Crime Boss: Rockay City släpps 28 mars till pc, Playstation och Xbox.