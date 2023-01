Med tanke på alla problem Starbreeze haft var Payday 3 verkligen ingen självklarhet, men nu tycks det vara på gång på allvar. Lagom till nyårsfirandet fick vi faktiskt en väldigt kort videosnutt, som ni ser ovan och som bland annat avslöjar hur spelets logotyp kommer att se ut.

I övrigt finns det inte jättemycket att se i klippet. Vi ser den klassiska kvartetten stå vid sidan av Brooklyn Bridge i New York medan fyrverkerier skjuts upp över staden. Vi vet sedan tidigare att spelet ska börja i just New York och att Starbreeze vill att staden ska kännas enorm.

Vidare bekräftar de att spelet är tänkt att släppas i år, och en Steam-sida med lite knapphändig information har dykt upp. Där står bland annat att kvartetten har lockats ut ur sin pension för att "hantera ett hot". I år sker det alltså, med viss konkurrens från stjärnspäckade Rockay City.