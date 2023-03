En prequel till The Last of Us planerades en gång. Den skulle inte ha gjorts av Naughty Dog själva, utan av en annan studio (oklart vilken). Planerna blev dock aldrig verklighet. Informationen kommer direkt från The Last of Us-maestern själv, Neil Druckmann. I podcasten Kinda Funny berättar han att delar av historien de ville berätta hamnade i finalen av HBO-serien.

Spoiler? Spoiler. Har du inte sett sista avsnittet gör du rätt i att inte klicka undertill.

Visa innehåll I tv-serien får vi en flashback till födseln av Ellie, där Ellies mamma spelas av ingen mindre än Ashley Johnson, som i sin tur gjort rollen som Ellie i de båda spelen. I spelen nämns hon bara lite kort. Neil Druckmann antyder att det är denna story som skulle ha berättats i en prequel.

There was a more full version of this story that went more back in time, that was going to be made into a video game. Not by Naughty Dog, but a different game studio.

Naughty Dog förde samtal med studion under ett "bra tag". I slutändan blev spelet dock inte av. Druckmann säger inte varför man inte valde att gå vidare med spelet. Det var hur eller hur något som inte klaffade med samarbetet, och i stället fick vi alltså en skärva av historien i HBO-serien.

HBO:s The Last of Us kommer få en fortsättning, och andra spelet ryms inte i en säsong.