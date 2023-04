I slutet av förra året bekräftade Ubisoft att de skulle påbörja ett återtåg till Steam, efter att i flera år endast ha släppt pc-versionerna av sina spel på den egna butiken såväl som Epic Games Store. Då bekräftade de att bland annat Assassin's Creed Valhalla, Anno 1800 och Roller Champions var på väg till Valves plattform.

En till vända av spel är nu på gång, nämligen Rainbow Six Extraction (15 juni), Monopoly Madness (22 juni), Riders Republic (8 juni) och Far Cry 6 (11 maj). Far Cry 6 släpptes under 2021 till hyfsade betyg, även om det stod klart att rätt många tycker att serien är i behov av lite mer förändring snarare än att köra vidare på samma recept.

Hur annorlunda Far Cry 7 blir vet vi inte, och spelet är inte ens utannonserat i dagsläget. Rykten säger dock att det kan utspela sig i Alaska