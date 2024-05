Cryteks survival-multiplayer-lir Hunt: Showdown upphör i sommar att fungera med PS4 och Xbox One. Den 15 augusti uppdateras spelmotorn Cryengine till version 5.11, och då är det slut på festen för gammelkonsolerna. Äger du spelet till PS4 eller Xbox One kommer din progression och all eventuell dlc föras över till PS5 eller Xbox Series X/S när (eller om) du skaffar en sån, berättar en av de ansvariga i videon ovan.

I Hunt: Showdown slåss du och vänner mot massa otrevligheter i dyiga träskmarker, och får slita hårt för att inte bli av med er surt förvärvade utrustning. Det släpptes skarpt hösten 2019 efter en tids early access, och av Steam-statistiken att döma har det sakta men säkert blivit allt mer populärt med tiden. FZ gav det 3 av 5 i betyg när det begav sig.