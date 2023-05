Möjligen är det den mest slitna frågan genom tiderna: vilket är världens bästa spel? GQ har hur som helst tagit sig an den genom att lista de 100 bästa spelen genom tiderna, och tagit hjälp av 300 experter av utvecklare, journalister och influencers. Alla har bidragit med sin topp 10-lista.

Det är förstås i toppen det mest intressanta händer, och allra högst upp hittar vi The Legend of Zelda: Breath of the Wild från 2017. Av allt att döma en värdig vinnare då det bland 652 spel "inte bara hade flest röster, men också placerade sig som etta fler gånger än någon konkurrent".

Förmodligen ligger spelet nära till hands för många då Tears of the Kingdom släpps imorgon.

Breath of the Wild slår närmast The Last of Us (två) och Tetris (trea). Närmast utanför pallen är Bloodborne som alltså utses till bästa Fromsoftware-spelet. Dark Souls är nia medan Elden Ring "bara" hamnar på plats tjugo. Andra intressanta spel och placeringar: The Witcher 3 (5), Half-Life 2 (10), Red Dead 2 (15), Minecraft (24). GTA förekommer på listan tre gånger, men plats 48 för GTA V är kanske oväntat svagt. GTA III (61) och GTA IV (91) är övriga.

Hela topp 10 hittar du här. Åtta av tio titlar är från detta århundradet.