Officiella säljsiffror för Xbox har Microsoft inte säppt på nära tio år. Men nu har företaget helt oväntat gått ut med siffror över hur många Xboxar som gått åt, och den intressantaste är att man skickat ut fler än 21 miljoner Xbox Series X och S.

Siffran delades av en Microsoft-medarbetare under en presentation på spelmässan BIG Festival i Brasilien nyligen, skriver Future Game Releases och andra. Man sa också att det gått åt över 79 miljoner Xbox Series och Xbox One totalt, vilket innebär att siffran för Xbox One ligger kring 58 miljoner exemplar.

Det är oklart om siffrorna gäller antal sålda konsoler eller hur många som skickats till återförsäljare, men oavsett så ger de en ungefärlig bild av hur populära konsolerna är.

Det är också intressant att jämföra med konkurrenterna. Senaste Playstation 5-siffran är 38,4 miljoner skeppade konsoler, och den är från i april. Så PS5:an säljer grovt räknat dubbelt så bra så här långt. En förklaring är naturligtvis spelutbudet: Sony-studior har släppt tunga namn som God of War, Spider-Man, Gran Turismo och Horizon medan Xbox Game Studios vid sidan av Forza Horizon 5 och Halo: Infinite haft svårt att få ur sig några storsäljare. Men man har Starfield och Forza Motorsport på gång i höst, så förhoppningsvis har vi två lockande konsoler att välja bland.