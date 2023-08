Nästan åtta år efter ursprungsreleasen släpps Fallout 4 via DRM-fria GOG. Gott så. Ännu godare är att det är välfyllda GOTY-versionen, med inte mindre än sex dlc-paket: Far Harbor, Automatron, Nuka-World, Wasteland Workshop, Contraptions Workshop och Vault-Tec Workshop.

Du lär ha att göra i långt mer än 100 timmar. Och prislappen just nu är 115 kronor. Kap!

Dock kommer du inte vara sysselsatt till releasen av Fallout 5. Ett sådant kommer, men det blir först efter The Elder Scrolls VI som släpps tidigast 2028. Med andra ord: håll inte andan. Å andra sidan kan man ju leka med tanken på att Bethesda och Obsidian numer är under samma Xbox-paraply. Obsidian gjorde som bekant Fallout: New Vegas, och är öppna för remaster.

Eller varför inte ett New Vegas 2? New, new Vegas!?

Men Fallout 4 + allt dlc för 115 kronor kommer vi ganska långt med också.