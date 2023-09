Det sociala mördarspelet Among Us släpps snart på PSVR2 enligt Playstations blogg. Spelet finns redan till VR på PC, Oculus Rift och Rift. Men nu får alltså PSVR2-ägarna chansen att spela fulspel och hugga varandra i ryggen som sanna Expedition Robinson-deltagare. Spelet kommer innehålla banorna The Skeld II och Polus Point.

Till alla som levt under en sten så är Among Us ett multiplayerspel för 4-10 spelare där man ska samarbeta och lösa uppgifter på ett rymdskepp. Det stora problemet är att en av spelarna är en sabotör och försöker sabba för alla andra. Så det gäller för de andra att lista ut vem denna person är, medan sabotören ska försöka smälta in i gruppen och fortsätta sabotera.

Vi fick dock inget releasedatum på spelet för PSVR2, men det är på väg!