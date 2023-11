Obsidian skapar inte bara intressanta rollspel, utan står även bakom det Honey, I Shrunk the Kids-inspirerade överlevnadsspelet Grounded, där man som en pytteliten karaktär släpps lös i en förhållandevis gigantisk trädgård.

Den senaste uppdateringen till spelet heter Make It and Break It, och låter spelarna få utlopp för sin fantasi på allvar. Den inkluderar ett nytt spelläge som heter Playgrounds, som helt enkelt låter en skapa en helt egen karta.

Man kan välja att utgå från den existerande trädgården eller en helt tom sandlåda, för att där bygga egna byggnader och andra föremål, och även bestämma var man vill att diverse insekter och djur ska dyka upp.

Verktygen i spelläget kan till och med nyttjas för att skapa pussel, minispel och stridsarenor, och Adam Brennecke från Obsidian säger att det här är en funktion som länge funnits på deras att göra-lista.