Årets Blizzcon är här och då brukar det ju förstås utannonseras en del godsaker. Det har ryktas om en expansion till Diablo 4 och under gårdagen visade Blizzard upp Vessel of Hatred. I expansionen fortsätter storyn i Diablo 4 med den bekanta ondingen Mephisto och djungelregionen Torajan från Diablo 2 kommer introduceras i spelet.

Teasern säger förstås inte mycket men expansionen är under tidig utveckling och är tänkt att släppas under nästa år. Vi lär få mer information under året om detta.