Embark Studios är just nu aktuella med förstörelsefyllda The Finals, som lockade till sig 7,5 miljoner spelare under sitt öppna betatest tidigare under månaden. Men Dice-veteranerna med Patrick Söderlund i spetsen har fler järn i elden, varav ett heter ARC Raiders.

Det är en så kallad som efter en vändning i utvecklingen nu satsar på att bli en extraction shooter – likt spel som Escape from Tarkov – med PvPvE, alltså spelare mot spelare samtidigt som det finns datorstyrda fiender att passa sig för.

Nu har de släppt en "gameplay"-video från en tidig version av spelet som visar den öppna spelvärlden och gigantiska robotfiender. I denna framtidsvision har mänskligheten tvingats söka skydd i den underjordiska staden Speranza efter att det mekaniserade hotet ARC gjort intåg. Därifrån ger sig "raiders" ut för att plundra resurser, givetvis med ARC-skapelser och andra raiders att passa sig för.

Spelet har försenats ett par gånger, bland annat för att de ville fokusera på The Finals, och vi har i dagsläget inget spikat släppdatum.