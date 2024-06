Det är snart dags för oss att återbesöka landet däremellan och ta oss an nya svåra hemskheter i expansionen Shadow of the Erdtree till Elden Ring. För oss svenskar verkar midnatt den 21 juni gälla om man äger konsolversionen. PC-ägarna får vänta en timme till då det släpps där 01:00 på natten.

Elden Ring: Shadows of the Erdtree släpps officiellt till PC, Xbox och Playstation 5 den 21:a juni.

Är era kroppar redo?