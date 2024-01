James Ohlen är ett känt namn i spelsammanhang, med meriter som inkluderar Baldur's Gate, Knights of the Old Republic och Dragon Age: Origins. Nuförtiden bossar han över Archetype Entertainment, som för ett tag sedan utannonserade spelet Exodus med en riktigt välproducerad, förrenderad trailer.

Ett centralt koncept för spelet är tidsdilatation, vilket grovt förenklat påverkar tidsuppfattningen beroende på skillnader i hastighet eller gravitation. Ohlen beskriver det som spelets kärna, och vi ska få fatta stora beslut i spelet, vars resultat vi ska få bevittna efter år, decennier och sekel. Det ska i slutänden även leda till olika slut.

Sett till handlingen har mänskligheten tvingats leta sig ut i universum för att hitta ett nytt hem, vilket görs med arkskepp som under loppet av flera generationer färdas nästan lika snabbt som ljuset. 16 000 ljusår bort (låter som en väldigt lång resa) hittar de en grupp tätt packade stjärnsystem med tusentals potentiellt beboeliga planeter.

Med hjälp av genteknik splittras människan i olika grenar (Celestials) och bildar fraktioner som konkurrerar om att härska över den nya världen, medan vanliga människor på nyanlända arker tvingas bo på sämre planeter.

En grupp lyckas dock stabilisera regionen och etablera en fred som varar även efter att de själva försvunnit, tusentals år senare. Tidslinjen slutar med att en sedan länge försvunnen ark till slut anländer och etablerar en människokoloni som tycks bli spelets utgångspunkt.

Trailern nedan visar även några snabba skymtar av gameplay.