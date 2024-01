The Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists (SAG AFTRA) är en amerikansk fackförening som bland annat representerar röstskådespelare. För ett par dagar sedan meddelade de att de ingått en överenskommelse med AI-röstföretaget Replica Studios om att låta dem tillhandahålla AI-genererade versioner av faktiska röstskådespelares röster för användning i spel och annan interaktiv media.

Detta får endast göras med respektive röstskådespelares godkännande och mot ersättning. I uttalandet säger de att överenskommelsen har "godkänts av påverkade medlemmar av föreningens röstskådespelare", men på Twitter/X har många röstskådisar reagerat på nyheten med överraskning.

Erika Ishii (Apex Legends, Modern Warfare III, Halo Infinite m.m.) undrar till exempel om några av dessa "påverkade medlemmar" var aktiva röstskådespelare, men medger sedan att hon kanske överreagerade, eftersom detta bara rör ett företag.

Inte heller framstående Steve Blum (God of War, Diablo III, Mortal Kombat m.m.) säger sig känna någon som har blivit tillfrågad, och Xander Mobus (Persona 5, Fortnite, Lost Judgment m.m.) menar att fackföreningens uppdrag är att se till att röstskådespelarna fortsätter att få jobb, inte att licensiera ut deras talang.