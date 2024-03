Vi tar lillördag med en spelshow från Xbox, men den här gången blir det tredjepartstitlarna som får strålkastarljuset. Capcom, EA, Nexon med flera bjuder på en föreställning på cirka 30 minuter.

Prick 19 ser du kalaset i spelaren ovan, och titlar som utlovats är Capcom-spelet Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, som kommer till Game Pass dag ett. EA Originals-spelet Tales of Kenzera: Zau är ett sidscrollande plattformsspel och en hyllning till en bortgången far. Det släpps i april och vi får se mer av det under showen. Soulslike-titeln The First Berserker: Khazan dyker också upp.

Men löftet är alltså att det kommer mer än den här trion. Vilka det blir återstår att se.