Det finns anledning för Fares Hazellight Studios och fira med tårta. Tårtan ska helst också ha 10 miljoner ljus då det är så många kopior deras co-op-äventyr It Takes Two nu har sålt.

Hazellight med Josef Fares i spetsen går från klarhet till klarhet med sina unika äventyrsspel. Från fängelsedramat A Way Out till familjedrama i It Takes Two. Båda spelen har fått lysande kritik både från media och spelarna och även vunnit en del priser. It Takes Two har bland annat vunnit The Game Awards Game of the year-pris 2021.

Tack för tipset @Fulci