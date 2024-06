Astro Bot är spelet från spelsommarens alla shower som hamnat på flest önskelistor. Det visar data från IGN Playlist (via Gamesindustry). Topplistan du ser undertill mäter nya önskningar från 30 maj (då State of Play sändes) och drygt 43 000 olika önskelistor är inräknade.

Sony klargjorde tidigt i år att det inte skulle bli några stora spel i deras större serier under 2024, men kanske är Astro Bot på väg att bli just ett stort spel i en stor serie. Konstigare saker har hänt.

Listan domineras annars – som sig bör? – av titlar från den mäktiga Xbox-showen, där Doom: The Dark Ages är tvåa framför trean Gears of War: E-Day. Assassin's Creed Shadows och Dragon Age: The Veilguard är två nya spel i två klassiska serier som också letat sig in i många önskelistor.