Sonys ambitioner inför kommande år är något blygsammare än vad nog många räknat med. I samband med senaste kvartalsrapporten (tack, VGC) bekräftar de att det inte blir något storspel från dem ("No major franchise title") till och med mars 2025. Sony-toppen Hiroki Totoki säger:

Angående förstapartsspel strävar vi efter att fortsätta producera högkvalitativa produkter och skapa live service-spel. Men även om stora projekt för närvarande är under utveckling har vi inga planer på att släppa några nya stora titlar från befintliga franchiser nästa räkenskapsår, som God of War Ragnarök och Marvel's Spider-Man 2.

Oklart varför det blev så här, men nyligen skrotades exempelvis onlinespelet byggt på The Last of Us. Sony får helt enkelt mestadels förlita sig på tredjepartstitlar under kommande räkenskapsår.

Och kanske även att Xbox ska hitta på något på Playstation...?

Sony skruvar också ner förväntningar på sålda PS5-konsoler under samma period. Playstation 5 har nu sålt i 54,7 miljoner, vilket ju förstås är bra men ändå sämre än Sonys optimistiska förhandskalkyl. Man ville sälja 25 miljoner konsoler fram till sista mars 2024, men i nuläget landar man på 16,4 miljoner. Man räknar med att missa målet med omkring fyra miljoner.

Inte klackarna i taket direkt, och Sony-toppen Hiroki Totoki räknar med "gradvis försämring" från och med nu på PS5-försäljningen. Senaste kvartalet var konsolens bästa, men då den nu kliver in i sin andra halvlek av livscykeln kalkylerar man med att försäljningen stadigt kommer gå neråt.