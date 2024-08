Ready at Dawn, studion bakom VR-spelen Lone Echo och Echo VR, har stängts ner av ägaren Meta, rapporterar Android Central. Nestängningen görs för att se till att Metas VR-avdelning Oculus Studios klarar de långsiktiga budgetmålen, säger en talesperson till Android Central. Men förvirrande nog säger personen också att studion inte stängs ner för att spara pengar. De drabbade uppmanas att söka jobb i andra delar av Oculus Studios.

I februari 2023 stängde Meta ner Echo VR, trots att spelet var populärt. Skälet var att studion behövde använda resurserna till sitt nästa spel, som alltså inte blev klart. I samband med det ska ett antal anställda ha fått lämna företaget. Den amerikanska studion köptes av Meta 2020, och innan dess gjorde den främst spel till Playstation, exempelvis The Order: 1886, God of War: Ghost of Sparta, GoW: Chains of Olympus och Daxter.

I Metas senaste kvartalsrapport stod det klart att företagets VR- och AR-satsning fortsätter att blöda pengar: den backade 4,5 miljarder dollar, omkring 48 miljarder kronor – på ett kvartal. Och så här har det varit länge: de nio första månaderna 2023 gick VR/AR med 11,5 miljarder dollar. Kostnaderna motiveras med att man jobbar fram framtida teknik, och Meta i stort går plus.