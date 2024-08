Xbox har börjat släppa en del av sina spel på andra konsoler och förra veckan nåddes vi av ryktet att en stor PS5-utannonsering skulle ske den här veckan. Vad det potentiellt rör sig om vet vi inte, men nu nås vi av ytterligare rykten kring ett PS5-släpp – oklart om det rör sig om samma spel.

Hur som helst hävdar den välrenommerade branschvetaren Nate the Hate att Indiana Jones and the Great Circle kommer att släppas i december (de har endast bekräftat att spelet släpps i år) på pc och Xbox Series X/S som en tidsexklusivitet, varpå det även ska släppas till Playstation 5 under den första halvan av 2025. Det är mer eller mindre samma sak som The Verge rapporterade tidigare i år.

Hyfsat uppseendeväckande om så är fallet, eftersom väntan då inte alls blir särskilt lång. Vi vet att spelet ska visas upp under Gamescoms öppningsshow i kväll – som ni givetvis ser tillsammans med FZ – så kanske får vi veta mer då.