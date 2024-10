Lords of the Fallen från 2023 är uppföljaren till Lords of the Fallen från 2014, och nu är ytterligare en uppföljare på gång. Det första spelet lyckades kränga över en miljon exemplar på bara tio dagar, vilket bäddar för en uppföljare som blir snäppet mer påkostad.

Infon kommer från utgivaren CI Games senaste halvårsrapport, där de skriver att spelets stil och narrativ kommer att vara "mer kommersiella" och att det ska få högre produktionsvärden. Vidare avslöjar de att Epic har bidragit med en stor investering i utbyte mot butiksexklusivitet på pc.

Spelet utvecklas i Unreal Engine 5 och kommer tillåta co-op där man delar alla framsteg såväl som en vanlig singleplayer-kampanj. Det är återigen Hexworks som står för utvecklingen och utannonseringen kommer att ske nästa år.