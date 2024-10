Under 2021 utannonserades en remake av Splinter Cell, men sedan dess har projektet varit så ljusskyggt att Sam Fisher själv blir grön av avund. Det snackades om att det kanske skulle visas på sommarens Ubisoft Direct, men inte sjutton blev det så.

Tystnaden har lett till spekulationer och rykten om att projektet har lagts ner i det tysta, men enligt en rapport från Insider-Gaming är så inte fallet. De skriver att det utvecklas under kodnamnet North och skapas i Snowdrop Engine – Ubisofts egenutvecklade spelmotor som bland annat drivit The Division 1 + 2, Avatar: Frontiers of Pandora och Star Wars Outlaws.

Spelet ska ha gjort framsteg och källorna snackade lite löst om att ett släppdatum kan komma att utannonseras under 2026, men lovade inget.