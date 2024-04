Känner du igen? Du känner igen!

Får vi äntligen se Splinter Cell-remaken i sin fulla prakt på Ubisoft Forward den 10 juni? Kanske? I samband med Forward-datumet passade Ubisoft Toronto på att uppdatera Facebook-banner till en synnerligen ikonisk mörkerkikare. Varför? Det kan man fråga sig.

I december 2021 klev till sist Splinter Cell ut ur skuggorna – men backade snabbt in igen. En remake är under utveckling men Ubisofts vana trogen tar de god tid på sig (shoutout till Beyond Good and Evil 2 och Skull and Bones).

Få nyheter har kommit under åren sedan utannonseringen, men en handlade om att regissören lämnat både spelet och Ubisoft. Något som knappast hintar om en friktionsfri utveckling.

Det är oklart om vi får se spelet 10 juni men sammanträffandet talar åtminstone för det.