Microsoft har meddelat att vi på torsdag kommer att få en ny Xbox Partner Review-show, där de alltså visar upp vad olika tredjepartsutvecklare har på gång till Xbox-plattformarna. Det vankas nyheter från bland andra Remedy, Sega, 505 Games, och showen väger in på över ett dussin trailers och runt 25 minuters speltid.

Mer specifikt kommer vi att få se Alan Wake 2-expansionen Lake House, nyligen utannonserade Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, actionspelet Wuchang: Fallen Feathers och dessutom "flera världspremiärer". Sändningen drar igång klockan 19.00 den 18 oktober och kan bland annat ses via Youtube.