Vi har vetat att den andra säsongen av HBO:s The Last of Us troligen ska ha premiär under den första halvan av 2025. Nu har det bekräftats av vd:n Casey Bloys, som även gav oss en lite snävare tidsram för när säsongen kommer.

Under en presentation av kommande program avslöjade han att det är våren 2025 som gäller, så troligen någonstans runt april–maj. Säsongen kommer att behandla det andra spelet, men inte hela, eftersom det är ett rätt långt spel som hade varit svårt att klämma in i en enda säsong.

De har även sagt att de vill vidareutveckla vissa saker från spelet, för att inte tala om att det finns pengar i att låta en populär serie fortsätta i fler säsonger – det har snackats om att det kan bli både tre eller fyra totalt.

Vi har hittills fått en enstaka ordentlig trailer för säsongen, som ni ser här.