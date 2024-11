Förra året släppte Sony sin handhållna streamingkonsol Playstation Portal. Det är en trevlig enhet, men kruxet är att det är ens egen Playstation 5-konsol som driver spelen, så den måste vara igång för att man ska kunna lira.

Nu har dock Sony kommit med glädjande nyheter, för i dagens Playstation Portal-uppdatering kommer en betaversion av en ny funktion: streaming från molnet. Det gäller inte alla spel, endast en utvald uppsättning Playstation Plus-spel, och man måste vara PS Plus Premium-medlem för att testa.

Totalt är det i dagsläget 120 spel som är tillgängliga, inklusive Dave the Diver, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Monster Hunter Rise och Ratchet & Clank: Rift Apart. Kvalitetsmässigt blir det upp till 1080p i 60 fps.

Denna betaversion är dessutom bara tillgänglig i vissa länder, men glädjande nog är Sverige ett av dem. För att delta måste man alltså vara Playstation Plus Premium-medlem, och är man det är det bara att uppdatera till den senaste Playstation Portal-systemuppdateringen när den är släppt i dag, gå till Snabbmenyn, välja Inställningar, gå till Molnstreaming (Beta) och aktivera Molnstreaming (beta).

En annan potentiell möjlighet i och med denna nya funktion är att man borde kunna köpa en Playstation Portal för att lira (åtminstone vissa) Playstation 5-spel till en lite billigare peng, eftersom man till synes inte behöver äga en Playstation 5.